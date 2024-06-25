Неожиданные последствия налоговой реформы: страховые полисы россиян могут обнулиться

Налоговая реформа может остановить выдачу полисов страхования жизни

1:16 Your browser does not support the audio element. Страхование

В ходе работы над реформированием налогового законодательства в России возникла неожиданная проблема, сообщает ИА DEITA. RU.

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Банк России и министерство финансов обсуждают меры, которые нужно включить в новый налоговый кодекс, касающиеся договоров страхования жизни. Эксперты опасаются, что поправки могут приостановить выдачу полисов.

Суть проблемы в том, что согласно новым поправкам, налог будет взиматься с любой суммы, превышающей объем взносов. Ранее в ИСЖ и НСЖ в моменты выплаты доход не облагался налогом. Это правило действовало с 2001 года.

Если не внести изменения, выплаты придется облагать налогом. Как уточняют "Ведомости", налог будет взиматься по новой ставке: 13% для доходов менее 2,4 млн руб. в год и 15% для доходов свыше 2,4 млн руб. в год. Напомним, что Госдума приняла законопроект о налоговых изменениях в первом чтении 20 июня.

Минфин совместно с ЦБ в настоящее время разрабатывают поправки, чтобы сохранить налоговые льготы для договоров страхования жизни.