Поправки в ОСАГО: россиянам рассказали, когда начнут действовать новые нормы

Новые нормы ОСАГО могут начать действовать с 1 марта 2025 года

1:20 Your browser does not support the audio element. Страхование

В скором времени автовладельцам больше не потребуется оформлять ОСАГО для регистрации автомобилей в ГАИ. Новое правило коснется как первичной постановки на учет, так и перерегистрации транспортного средства.

Однако пока эти изменения не вступили в силу. В июне законопроект, предусматривающий такие изменения, был принят только во втором чтении. Первое чтение состоялось еще в прошлом году. Теперь документу предстоит третье, заключительное чтение.

Если необходимое число депутатов Государственной думы поддержит новые нормы, они начнут действовать с 1 марта 2025 года.

С этого момента водителям не только не придется оформлять ОСАГО для постановки автомобиля на учёт, но также вступят в силу другие изменения. В частности, новый законопроект позволит снимать автомобиль с учета сразу после его продажи, в то время как сейчас это возможно только через 10 дней после сделки.

Кроме того, законопроект вводит процедуру прекращения регистрации транспортных средств, которые были угнаны или находятся в розыске. Это позволит владельцам такого имущества не предоставлять документы в ФНС, подтверждающие фактическое отсутствие автомобиля.