Поправки в ОСАГО: россиянам рассказали, когда начнут действовать новые нормы

В скором времени автовладельцам больше не потребуется оформлять ОСАГО для регистрации автомобилей в ГАИ. Новое правило коснется как первичной постановки на учет, так и перерегистрации транспортного средства.
Однако пока эти изменения не вступили в силу. В июне законопроект, предусматривающий такие изменения, был принят только во втором чтении. Первое чтение состоялось еще в прошлом году. Теперь документу предстоит третье, заключительное чтение.
Если необходимое число депутатов Государственной думы поддержит новые нормы, они начнут действовать с 1 марта 2025 года.
С этого момента водителям не только не придется оформлять ОСАГО для постановки автомобиля на учёт, но также вступят в силу другие изменения. В частности, новый законопроект позволит снимать автомобиль с учета сразу после его продажи, в то время как сейчас это возможно только через 10 дней после сделки.
Кроме того, законопроект вводит процедуру прекращения регистрации транспортных средств, которые были угнаны или находятся в розыске. Это позволит владельцам такого имущества не предоставлять документы в ФНС, подтверждающие фактическое отсутствие автомобиля.
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