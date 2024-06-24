Кризис в здравоохранении Германии грозит новым ростом страховых взносов

В Германии медицинское страхование снова подорожает

2:13 Your browser does not support the audio element. Страхование

Растущие расходы, с которыми сталкиваются государственные медицинские страховые компании в Германии, сулят повышение взносов для плательщиков, сообщает "МК в Германии".

По мнению экспертов, уже в 2025 году взносы могут увеличиться на 0,6%. Причина в том, что кассы нуждаются в дополнительном финансировании для поддержания своих услуг, и эти расчеты не учитывают затрат на новые законодательные требования.

В 2023 году дополнительный взнос уже был повышен до 1,7 процента, чтобы покрыть дефицит в 17 миллиардов евро. Прогнозируется, что расходы на медицинские услуги в 2025 году увеличатся на 5-5,5 процентов, что делает финансовую ситуацию напряженной. Несмотря на рост доходов от увеличенных взносов, их может не хватить для покрытия всех расходов.

Министр здравоохранения Карл Лаутербах неоднократно подчеркивал, что сокращение услуг не рассматривается, несмотря на жесткие меры экономии и дефицит в прошлом году. Тем не менее страховые компании готовятся к дополнительным расходам, связанным с такими мерами, как реорганизация больниц и улучшение условий для врачей общей практики. Эти меры могут привести к дополнительным затратам до 2 миллиардов евро в 2025 году.

Финансовое бремя, связанное с возможным повышением взносов, вызывает споры. Особенно критикуется тот факт, что средства от взносов используются на общие государственные услуги, что ложится непропорционально тяжелым бременем на членов больничных касс и работодателей. Недовольство вызывает и то, что расходы на обслуживание получателей гражданского дохода покрываются за счет взносов, а не налогов.

Таким образом, плательщикам взносов остается надеяться, что политика и страховые компании смогут найти решение для обеспечения стабильного и справедливого здравоохранения для всех, резюмирует "МК в Германии".