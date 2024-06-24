Страховая компания удержит НДФЛ за возврат страховки при досрочном погашении кредита

При досрочном погашении кредита можно вернуть часть страховки, однако страховая компания удержит НДФЛ с этой суммы, разъяснил Минфин в письме от 22.05.2024 № 03-04-05/46801.
При расторжении договора страхования жизни страхователю возвращается сумма в пределах страхового резерва на день прекращения договора (выкупная сумма). При возврате выкупной суммы, доход за вычетом внесенных страховых взносов учитывается при расчете НДФЛ. Налог исчисляет и удерживает налоговый агент.
Иными словами, страховая компания определяет доход как разницу между выкупной суммой и уплаченными страховыми взносами.
Кроме того, НДФЛ удерживается со взносов, на которые человек имел право получить социальный налоговый вычет. Неполучение такого вычета нужно подтвердить справкой из налоговой инспекции.
Страховые компании и ФНС обмениваются информацией электронно, однако по запросу справки налоговая инспекция обязана её предоставить. Об этом говорится в письме ФНС от 10.04.2024 № БС-4-11/4257@.
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