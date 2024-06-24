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"Я в шоке": вдова скончавшегося от инфаркта светловчанина не может получить результаты медэкспертизы

В Калининграде скончавшегося мужчину лечили от панкреатита вместо инфаркта

2:28
Страхование

Страховщики проверили качество оказания медицинской помощи Константину Болтенко, 36-летнему жителю Светлого, скончавшемуся от инфаркта, но его родственники не могут получить результаты экспертизы. Об этом рассказал «Клопс» со ссылкой на вдову Ирину Болтенко и её юриста Ольгу Тонких.

В Калининграде скончавшегося мужчину лечили от панкреатита вместо инфаркта
Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class Elizabeth Merriam

В письме от 20 июня страховая компания заявила, что не может предоставить вдове документы, ссылаясь на врачебную тайну и отсутствие письменного согласия пациента на их разглашение. При этом страховщики подтвердили родство Константина и Ирины.

«Я в шоке от такого абсурдного ответа! Получается, мой муж в карете скорой помощи, на смертном одре, должен был написать согласие, что после его кончины я смогу получить сведения о его лечении?!» — возмущается Ирина Болтенко.

Ольга Тонких утверждает, что по закону близкие родственники имеют право на получение информации о состоянии здоровья родных, ссылаясь на разъяснения Верховного и Конституционного судов. Законом не предусмотрена форма согласия от пациента на разглашение медицинской тайны в случае его смерти.

«Я намерена обжаловать ответ страховой компании в суде. В Калининграде аналогичные иски уже подавались к медучреждениям и страховым компаниям. Одновременно заявлялись компенсации морального вреда, и суды эти требования удовлетворяли», — заявила Тонких.

Юрист также собирается жаловаться в территориальный фонд ОМС и прокуратуру:

«Страховые компании должны контролировать качество медпомощи в лечебных организациях. Они получают бюджетные деньги, живут за счёт наших налогов, проводят проверки, но информацию по ним не предоставляют. Это очень странно. Рано или поздно мы получим информацию о лечении Константина, но сроки затягиваются, что, безусловно, нарушает права Ирины и её детей», — пояснила юрист.

В Калининграде 36-летний отец троих детей умер на полу в приёмном покое больницы. Ему дважды вызывали скорую помощь и диагностировали панкреатит вместо инфаркта. После публикации «Клопс» Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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