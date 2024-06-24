Китайская реформа здравоохранения 2024 облегчит доступ граждан к медицинским услугам

Xinhua: Китай углубит реформу здравоохранения в 2024 году

2:01 Your browser does not support the audio element. Страхование

В рамках усилий по углублению реформы систем медицины и здравоохранения Китай в этом году планирует улучшить доступ к государственным медицинским услугам, особенно на низовом уровне, и снизить финансовую нагрузку на пациентов, сообщает агентство Xinhua.

Фото: freepik.com by pressfoto is licensed under public domain

На общенациональной конференции по развитию здравоохранения и углублению реформ, завершившейся в воскресенье, политики и специалисты обсудили темы, такие как реформирование государственных больниц, поставки лекарств и медицинское страхование. Власти Китая представили перечень задач для реформы здравоохранения на 2024 год, включающий меры по улучшению государственных медицинских услуг, развитию государственных больниц и реформе снабжения медикаментами.

Согласно документу, страна продолжит увеличивать потенциал государственного медицинского обслуживания на низовом уровне, углублять реформу системы оплаты в государственных больницах и совершенствовать систему медицинского страхования, чтобы эффективнее удовлетворять потребности людей и снижать их медицинские расходы.

Представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжу Хунбяо отметил на конференции, что в этом году больше внимания будет уделено прогрессу медицинских технологий, многоуровневой диагностике и лечению, а также цифровым услугам.

Важной частью реформы является решение проблемы высоких медицинских расходов. С 2018 года власти страны провели девять раундов централизованных оптовых закупок лекарственных препаратов и постепенно расширили реформу цен на медицинские услуги.

По данным органов здравоохранения КНР, в этом году программа централизованных закупок охватит 500 медикаментов, а в трех регионах провинциального уровня будет проведена пилотная реформа цен на медицинские услуги.