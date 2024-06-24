Владелец пострадавшего от паводка дома подал в суд на страховщика из-за слишком маленькой компенсации

Оренбуржец требует у страховщика 3,2 млн за затопленный во время паводка дом

1:03 Your browser does not support the audio element. Страхование

Житель Оренбургской области подал иск против страховой компании, посчитав сумму компенсации за затопленный дом недостаточной, сообщают "Европейско-Азиатские новости". Дело будет рассматриваться в Оренбургском районном суде.

Фото: web.archive.org by Марвин Науман is licensed under public domain

Дом в селе Ивановка, принадлежащий истцу, сильно пострадал во время весеннего паводка. Страховая компания выплатила 565 тысяч рублей, но мужчина посчитал эту сумму слишком маленькой и заказал независимую оценку ущерба. Эксперт оценил ущерб в 3,2 миллиона рублей.

Теперь истец требует от страховой компании возместить недостающую сумму, а также выплатить компенсацию морального вреда, неустойку и покрыть расходы на услуги эксперта. Общая сумма иска составляет около 2,7 миллиона рублей. Суд принял заявление к рассмотрению.

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