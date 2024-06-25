Как поступить при утрате паспорта за границей: помощь страховой компании и необходимые действия

Как страховка может помочь при потере паспорта во время путешествия

1:20 Your browser does not support the audio element. Страхование

При потере паспорта во время путешествия страховая компания может оказать существенную помощь, если в страховом полисе предусмотрены соответствующие опции, обязывающие её предоставить административную поддержку клиенту.

Фото: Личный архив by Афонина Анастасия is licensed under public domain

Страховая компания должна содействовать в замене паспорта, авиабилетов или других проездных документов. Чем выше страховая сумма, тем больше расходов покрывается компанией.

Важно помнить, что порядок действий при утрате паспорта зависит от обстоятельств: был ли он украден или просто поврежден. В случае кражи или потери документа необходимо сначала обратиться в полицию для оформления заявления о хищении.

Для получения нового паспорта вместо утраченного нужно:

Подготовить документы для запроса нового паспорта. Оплатить госпошлину в размере 1500 рублей. Обратиться в подразделение по вопросам миграции МВД по месту жительства или временного пребывания. Дождаться выдачи нового паспорта. Сообщить новые паспортные данные банку, если у вас есть банковский счёт. Проверить свою кредитную историю, если паспорт мог попасть в руки мошенников.

Порядок действий может изменяться, поэтому рекомендуется уточнять актуальную информацию.