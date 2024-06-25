Как поступить при утрате паспорта за границей: помощь страховой компании и необходимые действия

При потере паспорта во время путешествия страховая компания может оказать существенную помощь, если в страховом полисе предусмотрены соответствующие опции, обязывающие её предоставить административную поддержку клиенту.
Страховая компания должна содействовать в замене паспорта, авиабилетов или других проездных документов. Чем выше страховая сумма, тем больше расходов покрывается компанией.
Важно помнить, что порядок действий при утрате паспорта зависит от обстоятельств: был ли он украден или просто поврежден. В случае кражи или потери документа необходимо сначала обратиться в полицию для оформления заявления о хищении.
Для получения нового паспорта вместо утраченного нужно:
Порядок действий может изменяться, поэтому рекомендуется уточнять актуальную информацию.
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