Правительство поддержит пострадавших от заморозков садоводов и усилит внимание к агрострахованию

Власти подчеркнули необходимость страхования для садоводов

2:00 Your browser does not support the audio element. Страхование

В этом году правительство окажет помощь садоводам, пострадавшим от майских заморозков, однако в будущем они должны будут использовать агрострахование.

Фото: Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication. by Northmetpit is licensed under Own work

Об этом сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на форуме фермеров "Развитие малого агробизнеса: вопросы, решения, точки роста" в рамках Всероссийского дня поля в Ставропольском крае.

"Действительно, ситуация сложная в этом году. 13,5 тыс. га (насаждений) мы потеряли. Что-то потеряли совсем, что-то повреждено. Мы ввели режим ЧС федерального значения, соответственно, будем обращаться в правительство с просьбой выплатить садоводам компенсацию. С Минфином предварительно общались по этому поводу. Надеемся на поддержку правительства по выплате компенсации", — сказала Лут.

Она отметила, что предоставление компенсаций — это крайняя мера.

"Нам надо выстраивать систему агрострахования", — подчеркнула Лут, добавив, что "мало кто из садоводов застраховался".

На данный момент выплачено более 1 млрд р. страховых компенсаций, но только производителям зерновых, сообщает Финмаркет.

"По садам мы не выплатили ничего, потому что никто не застраховался. Даже никто не подает сейчас документы, потому что нечего подавать. Несколько компаний мы нашли, которые успели застраховаться во время цветения. Сейчас они готовят документы. А так, по большому счету, не страховались наши сельхозпроизводители по садам", — отметила Лут.

Она подчеркнула важность понимания риска в этой отрасли, так как пересевать или досевать урожай невозможно.

По словам министра, в следующем году министерство уделит особое внимание страхованию садоводов.

На форуме также было заявлено, что потери садоводов по хозяйствам составляют от 50% до 100% урожая.