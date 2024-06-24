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Кто на новенького: ВСС принял в свои ряды "Новую перестраховочную компанию"

"Новая перестраховочная компания" вошла в состав ВСС

1:02
Страхование

На основании решения президиума ВСС от 18 июня ООО "Новая перестраховочная компания" принята в члены ВСС и внесена в соответствующие реестры, сообщает АСН.

"Новая перестраховочная компания" вошла в состав ВСС
Фото: freepik.com by pressfoto is licensed under public domain

По состоянию на 20 июня 2024 года количество членов ВСС составляет 132 страховые организации, отметили в пресс-службе союза.

ООО "Новая перестраховочная компания" (ООО "НПК") является дочерней компанией "СОГАЗа". 6 мая компания получила лицензию от Центробанка на услуги по перестрахованию рисков в различных бизнес-направлениях. Предполагается, что "НПК" снимет часть нагрузки с дочерней компании Банка России — «Российской национальной перестраховочной компании» (РНПК), которая является практически единственным поставщиком таких услуг на российском рынке.

Ранее сообщалось о задержании двоих совладельцев СК "ТИТ" Васильева и Бейрита.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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