Внутренний туризм в России: какие направления и виды транспорта выбирают путешественники

В последние годы наблюдается рост интереса не только к заграничным поездкам, но и к путешествиям внутри России. Согласно анализу страховых полисов, проведённому компанией "Ингосстрах", определены популярные среди туристов регионы и предпочтительные виды транспорта.
Аналитика компании показывает, что полисы для путешествий по России в основном приобретаются для поездок на море или для активного отдыха. Летом большинство застрахованных отправляются на морские курорты, а зимой возрастает интерес к горнолыжным курортам и крупным городам России, таким как Москва и Санкт-Петербург. Кроме того, растёт популярность экскурсионных туров в близлежащие регионы на выходные, особенно востребованы города Золотого кольца России.
Срок действия полиса варьируется в зависимости от цели поездки. Для командировок страховку обычно оформляют на 2-3 дня, для туристических поездок на самолёте — на 10-15 дней, а для путешествий на личном автомобиле — на срок от 15 дней.
Анализ показывает, что клиенты "Ингосстраха", покупающие полисы через туристических операторов, чаще всего летают в другие регионы на самолётах. Те же, кто приобретает полисы на сайте, через мобильное приложение или в офисе компании, предпочитают путешествовать на собственном автомобиле, поезде или автобусе. Высокая популярность полисов среди автовладельцев объясняется тем, что полисы "Ингосстраха" покрывают не только стандартные риски, но и риск поломки автомобиля в пути.
Каждый опытный дачник знает, что для получения богатого урожая нужно не только правильно выращивать растения, но и обеспечивать их сбалансированным питанием. Но далеко не все садоводы знают, что одним из самых эффективных из доступных удобрений является подкормка из простых, можно сказать, домашних ингредиентов — золы и уксуса.