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Внутренний туризм в России: какие направления и виды транспорта выбирают путешественники

"Ингосстрах" выявил популярные маршруты для внутренних поездок в России

1:40
Страхование

В последние годы наблюдается рост интереса не только к заграничным поездкам, но и к путешествиям внутри России. Согласно анализу страховых полисов, проведённому компанией "Ингосстрах", определены популярные среди туристов регионы и предпочтительные виды транспорта.

"Ингосстрах" выявил популярные маршруты для внутренних поездок в России
Фото: 500px.com by Davide Cetta is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Аналитика компании показывает, что полисы для путешествий по России в основном приобретаются для поездок на море или для активного отдыха. Летом большинство застрахованных отправляются на морские курорты, а зимой возрастает интерес к горнолыжным курортам и крупным городам России, таким как Москва и Санкт-Петербург. Кроме того, растёт популярность экскурсионных туров в близлежащие регионы на выходные, особенно востребованы города Золотого кольца России.

Срок действия полиса варьируется в зависимости от цели поездки. Для командировок страховку обычно оформляют на 2-3 дня, для туристических поездок на самолёте — на 10-15 дней, а для путешествий на личном автомобиле — на срок от 15 дней.

Анализ показывает, что клиенты "Ингосстраха", покупающие полисы через туристических операторов, чаще всего летают в другие регионы на самолётах. Те же, кто приобретает полисы на сайте, через мобильное приложение или в офисе компании, предпочитают путешествовать на собственном автомобиле, поезде или автобусе. Высокая популярность полисов среди автовладельцев объясняется тем, что полисы "Ингосстраха" покрывают не только стандартные риски, но и риск поломки автомобиля в пути.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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