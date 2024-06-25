В Твери разоблачена группа из пяти человек, инсценировавшая ДТП для страховых выплат на сумму более 4 млн рублей

В Твери раскрыта схема инсценировки ДТП для получения страховых выплат

0:59 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Твери судом установлено участие пятерых местных жителей и жителей Тверской области в мошенничестве, связанном со страхованием.

Фото: freepik.com by fabrikasimf is licensed under public domain

Выяснилось, что четверо мужчин и одна женщина инсценировали дорожно-транспортные происшествия (ДТП) с целью получения страховых выплат. Они действовали по следующей схеме: приобретали дорогие автомобили марок Audi, BMW, Mercedes и Porsche, а другой член группы управлял арендованным грузовиком. Затем они преднамеренно создавали аварии и обращались в страховую компанию за компенсацией. Стоимость ремонта элитных автомобилей оказывалась значительной.

На данный момент возбуждено 13 уголовных дел, которые объединены в одно производство, сообщили в Заволжском районном суде Твери.

Общий ущерб страховой компании составил более 4 миллионов рублей, сообщает издание "Тверские Ведомости".