Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
У банков осталось 365 млрд ₽ лимитов на льготную ипотеку, подсчитали "Известия"
Используйте эти методы подкормки морковки в июне
В Дели министр объявила голодовку в связи с нехваткой воды в городе
В эксперименте на коллайдере доказали квантовую запутанность между топ-кварками
Анастасия Заворотнюк снималась одновременно в двух фильмах в России и Белоруссии
Кусок обшивки двигателя отвалился во время полета
Выбираем прическу, соответствующую летним образам
Новый дрон ВС РФ охотится за ЗРК врага, реагируя на активность ПВО
Основные ошибки в уходе за салоном машины и как их избежать
В Твери разоблачена группа из пяти человек, инсценировавшая ДТП для страховых выплат на сумму более 4 млн рублей

В Твери раскрыта схема инсценировки ДТП для получения страховых выплат

0:59
Страхование

В Твери судом установлено участие пятерых местных жителей и жителей Тверской области в мошенничестве, связанном со страхованием.

В Твери раскрыта схема инсценировки ДТП для получения страховых выплат
Фото: freepik.com by fabrikasimf is licensed under public domain

Выяснилось, что четверо мужчин и одна женщина инсценировали дорожно-транспортные происшествия (ДТП) с целью получения страховых выплат. Они действовали по следующей схеме: приобретали дорогие автомобили марок Audi, BMW, Mercedes и Porsche, а другой член группы управлял арендованным грузовиком. Затем они преднамеренно создавали аварии и обращались в страховую компанию за компенсацией. Стоимость ремонта элитных автомобилей оказывалась значительной.

На данный момент возбуждено 13 уголовных дел, которые объединены в одно производство, сообщили в Заволжском районном суде Твери.

Общий ущерб страховой компании составил более 4 миллионов рублей, сообщает издание "Тверские Ведомости".

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Украинская певица Светлана Лобода оказалась в больнице

Артистка рассказала о проблемах со здоровьем.

Украинская певица Лобода показала фото из больницы после операции на руке
Татьяна Навка рассказала, о чём Анастасия Заворотнюк просила втайне от мужа
Стало известно о тайной просьбе Анастасии Заворотнюк, о которой не знал даже её муж Пётр Чернышёв
Зола и уксус — секретное удобрение для продвинутых огородников
Девчонки, я вас умоляю: Навка рассказала, о чём просила Заворотнюк, находясь в больнице
Уничтожен американский БПЛА-разведчик над Чёрным морем Дмитрий Плотников События в Дагестане развиваются по казахстанской модели госпереворота Любовь Степушова
Забудьте о прополке: уникальный способ раз и навсегда избавиться от сорняков на грядках
Простой рецепт малосольных огурцов: засаливаем их холодным способом в газированной воде
Картошка будет в разы вкуснее: при варке киньте в воду этот продукт — захочется готовить постоянно
Картошка будет в разы вкуснее: при варке киньте в воду этот продукт — захочется готовить постоянно
Последние материалы
Уничтожен американский БПЛА-разведчик над Чёрным морем
У банков осталось 365 млрд ₽ лимитов на льготную ипотеку, подсчитали "Известия"
Используйте эти методы подкормки морковки в июне
В Дели министр объявила голодовку в связи с нехваткой воды в городе
В эксперименте на коллайдере доказали квантовую запутанность между топ-кварками
Анастасия Заворотнюк снималась одновременно в двух фильмах в России и Белоруссии
Кусок обшивки двигателя отвалился во время полета
Выбираем прическу, соответствующую летним образам
Новый дрон ВС РФ охотится за ЗРК врага, реагируя на активность ПВО
В Твери раскрыта схема инсценировки ДТП для получения страховых выплат
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников