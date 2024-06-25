Новая схема мошенников: звонки от "Социального фонда" с угрозами приостановки пенсии

Мошенники обманывают россиян под видом сотрудников Социального фонда

1:09 Your browser does not support the audio element. Страхование

Мошенники разработали новую схему обмана россиян: они звонят на мобильные телефоны, представляясь сотрудниками Социального фонда России. Они сообщают, что якобы по "новой информации" у человека недостаточно стажа для получения пенсии и угрожают приостановкой выплат, если стаж не будет подтверждён. Злоумышленники предлагают записать гражданина на прием в МФЦ, просят отсканировать и прислать личные документы, а затем подтвердить запись с помощью кода из СМС.

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Если вы столкнулись с подобной ситуацией, знайте — вы имеете дело с мошенниками. Социальный фонд настоятельно советует немедленно прекратить общение. Никогда не сообщайте звонящим по телефону паспортные данные, номер банковской карты, ПИН-код, СМС-код или пароль от личного кабинета, сообщает "id41.ru".

Кроме того, сотрудники Социального фонда не совершают обходы домов с предложениями для пенсионеров. Фонд оказывает услуги бесплатно в своих клиентских службах, МФЦ или онлайн через портал госуслуг.