Страхование от переполнения гостиниц: эксперты прогнозируют высокий спрос на новый продукт

Страховка от овербукинга в отелях: новая услуга для туристов

1:26 Your browser does not support the audio element. Страхование

Компания "Ренессанс страхование" начала предлагать эту страховку для путешествий по России и за границу. Страховка уже включена в комплексные программы "Евроинс туристическое страхование", и планируется выпуск отдельного полиса. Выплаты составляют $90 за случаи за границей и 4550 рублей в России.

Фото: commons.wikimedia.org by Mandarin Oriental Hotel Group is licensed under CC BY-SA 3.0

Михаил Бурмистров из "Infoline-Аналитики" и Станислав Ивашкевич из Ivashkevich Hospitality отмечают, что овербукинг становится более частым явлением, особенно в крупных отелях. Илья Гальперин из "Абсолют Страхования" добавляет, что такие случаи часто происходят в недорогих отелях или по специальным предложениям.

Юлия Алчеева из "Евроинс туристическое страхование" утверждает, что спрос на страховку высокий, так как гостиницы не всегда оперативно компенсируют или переселяют туристов в аналогичные номера. Татьяна Самсонова из Б1 отмечает, что страховые компании могут получать значительную прибыль от этого продукта через фиксированные выплаты и суброгацию, сообщает "infox.ru".

Однако компании "Ресо-Гарантия", ВСК, "Согласие", "Совкомбанк Страхование", "Югория", "Абсолют Страхование" и "Зетта Страхование" пока не планируют предлагать подобные продукты.