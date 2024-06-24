Страхование от переполнения гостиниц: эксперты прогнозируют высокий спрос на новый продукт

Компания "Ренессанс страхование" начала предлагать эту страховку для путешествий по России и за границу. Страховка уже включена в комплексные программы "Евроинс туристическое страхование", и планируется выпуск отдельного полиса. Выплаты составляют $90 за случаи за границей и 4550 рублей в России.
Михаил Бурмистров из "Infoline-Аналитики" и Станислав Ивашкевич из Ivashkevich Hospitality отмечают, что овербукинг становится более частым явлением, особенно в крупных отелях. Илья Гальперин из "Абсолют Страхования" добавляет, что такие случаи часто происходят в недорогих отелях или по специальным предложениям.
Юлия Алчеева из "Евроинс туристическое страхование" утверждает, что спрос на страховку высокий, так как гостиницы не всегда оперативно компенсируют или переселяют туристов в аналогичные номера. Татьяна Самсонова из Б1 отмечает, что страховые компании могут получать значительную прибыль от этого продукта через фиксированные выплаты и суброгацию, сообщает "infox.ru".
Однако компании "Ресо-Гарантия", ВСК, "Согласие", "Совкомбанк Страхование", "Югория", "Абсолют Страхование" и "Зетта Страхование" пока не планируют предлагать подобные продукты.
Каждый опытный дачник знает, что для получения богатого урожая нужно не только правильно выращивать растения, но и обеспечивать их сбалансированным питанием. Но далеко не все садоводы знают, что одним из самых эффективных из доступных удобрений является подкормка из простых, можно сказать, домашних ингредиентов — золы и уксуса.