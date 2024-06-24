Страхование от переполнения гостиниц: эксперты прогнозируют высокий спрос на новый продукт

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Страховка от овербукинга в отелях: новая услуга для туристов

1:26
Страхование

Компания "Ренессанс страхование" начала предлагать эту страховку для путешествий по России и за границу. Страховка уже включена в комплексные программы "Евроинс туристическое страхование", и планируется выпуск отдельного полиса. Выплаты составляют $90 за случаи за границей и 4550 рублей в России.

Страховка от овербукинга в отелях: новая услуга для туристов
Фото: commons.wikimedia.org by Mandarin Oriental Hotel Group is licensed under CC BY-SA 3.0

Михаил Бурмистров из "Infoline-Аналитики" и Станислав Ивашкевич из Ivashkevich Hospitality отмечают, что овербукинг становится более частым явлением, особенно в крупных отелях. Илья Гальперин из "Абсолют Страхования" добавляет, что такие случаи часто происходят в недорогих отелях или по специальным предложениям.

Юлия Алчеева из "Евроинс туристическое страхование" утверждает, что спрос на страховку высокий, так как гостиницы не всегда оперативно компенсируют или переселяют туристов в аналогичные номера. Татьяна Самсонова из Б1 отмечает, что страховые компании могут получать значительную прибыль от этого продукта через фиксированные выплаты и суброгацию, сообщает "infox.ru".

Однако компании "Ресо-Гарантия", ВСК, "Согласие", "Совкомбанк Страхование", "Югория", "Абсолют Страхование" и "Зетта Страхование" пока не планируют предлагать подобные продукты.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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