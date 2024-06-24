Количество договоров добровольного страхования автомобилей в Орловской области выросло на 40% в первом квартале 2024 года

Рост продаж авто в Орловской области поднял спрос на страховые полисы

1:20 Your browser does not support the audio element. Страхование

В период с января по март 2024 года количество договоров добровольного страхования автомобилей в Орловской области увеличилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что связывают с ростом продаж автомобилей.

Фото: Škoda Auto India Pvt. Ltd is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Также возрос спрос на недорогие полисы с ограниченным набором рисков, особенно среди владельцев подержанных автомобилей. За три месяца размер страховых премий составил 125 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе орловского отделения Банка России.

В первом квартале было оформлено 50 тысяч полисов ОСАГО, что на 5% больше, чем в январе-марте 2023 года. Сумма страховых премий составила 289 миллионов рублей.

Количество договоров добровольного страхования жизни уменьшилось на треть, что объясняется снижением активности по оформлению ипотек и других кредитов из-за повышения ставок, где страхование жизни является обязательным.

Всего в первом квартале жители региона заплатили страховщикам 794 миллиона рублей, а получили страховых выплат на сумму 489 миллионов рублей, сообщает "vorle.ru".