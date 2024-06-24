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НСА предлагает единую модель взаимодействия для эффективного возмещения убытков аграриев при ЧС

Минсельхоз и НСА разрабатывают схему реагирования на ЧС в агростраховании

2:08
Страхование

Национальный союз агростраховщиков (НСА) считает необходимым создание единой модели взаимодействия участников агрострахования — аграриев, страховых компаний и органов управления АПК — для эффективного возмещения убытков на основе опыта регионов.

Минсельхоз и НСА разрабатывают схему реагирования на ЧС в агростраховании
Фото: web.archive.org by Tuderna is licensed under Attribution 3.0 Unported

Возмещение убытков аграриям в ЧС стало главной темой круглого стола "Агрострахование как механизм обеспечения финансовой стабильности АПК в условиях чрезвычайных климатических событий" в Минводах.

Замминистра сельского хозяйства РФ Елена Фастова сообщила, что страховые компании выплатили пострадавшим аграриям более 1 млрд р. в рамках страхования риска ЧС. Она подчеркнула необходимость неформального подхода страховых компаний к выплатам по мультирисковой программе, основанной на оценке снижения сельхозпродукции. Фастова также отметила важность внимательного выбора франшиз при заключении договоров.

Президент НСА Корней Биждов отметил, что программа страхования ЧС в этом году продемонстрировала эффективность. В результате майских заморозков 10 регионов объявили режим ЧС, и уже 17 мая были произведены первые выплаты. К 20 июня аграрии в 6 регионах получили 1 млрд р., из которых наибольшие суммы пришлись на Волгоградскую, Тамбовскую и Белгородскую области.

Более половины выплат произвела компания "РСХБ-Страхование", перечислив 525 млн р. 70 хозяйствам к 20 июня. Генеральный директор компании Сергей Простатин сообщил, что быстрые выплаты стали возможны благодаря системе космомониторинга, сообщает АСН.

Участники круглого стола обсудили повышение качества страховой защиты и урегулирования убытков. НСА предложит Минсельхозу России единую схему реагирования на ЧС в системе агрострахования для быстрого запуска выплат в регионах с редкими ЧС.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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