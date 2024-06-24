Министерство здравоохранения предложило добавить онкологические заболевания в список профессиональных болезней

Злокачественные опухоли могут признать профессиональными заболеваниями

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11 июня на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект постановления. Действующий список канцерогенных факторов, принятый в 2012 году, планируется обновить и считать рабочим с 1 марта 2025 года.

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В новом списке указаны 43 профессиональных канцерогенных фактора, включая вирусы, древесную пыль, формальдегид, радий, аэрозоли, солнечное излучение и другие. Также отмечены места контакта сотрудников с этими факторами и виды рака, которые они вызывают. Например, ультрафиолетовое и солнечное излучения могут провоцировать рак кожи и глаз, пентахлорфенол вызывает неходжкинскую лимфому, а вирусы гепатита В и С — рак печени и желчных путей. Древесная пыль угрожает здоровью носовой полости, а сажа, сварочные аэрозоли и выхлопные газы — легким.

Проект подчёркивает достаточные доказательства связи веществ и излучений с раком. Врачи подтверждают значимость профессиональных факторов для развития злокачественных процессов. Онколог-хирург из ЮУГМУ Ирина Куракина отмечает, что профессиональные группы имеют повышенный риск развития рака. Врач-онколог Андрей Комков добавил, что для каждой профессии существуют свои канцерогены. Например, механизаторы часто страдают раком мочевого пузыря из-за контакта с этилированным бензином, а асбест вызывает рак легких и плевры. Тяжёлые металлы, свинец и угольная пыль также провоцируют различные виды рака.

Комков также указывает на другие факторы, такие как гиперэстрогения у женщин, вызывающая рак молочной железы и матки, и сидячий образ жизни, способствующий раку кишечника. Канцерогенное действие имеют и пережаренные растительные масла.

Появление в списке профессиональных болезней злокачественных новообразований может повысить показатели профессиональной заболеваемости и платежи работодателей в соцфонд. Это приведёт к необходимости страховать новые риски, но одновременно разгрузит ОМС, передав часть случаев в систему социального страхования. Работодатели будут мотивированы минимизировать вредные факторы на производстве, усиливая обеспечение СИЗами, чаще проводя медосмотры и автоматизируя производство.