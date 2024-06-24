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Банк России и Минфин рассматривают сохранение налоговых льгот для страхования жизни в условиях новых поправок в Налоговый кодекс

Банк России и Минфин обсуждают сохранение налоговых льгот для страхования жизни

2:37
Страхование

Банк России и Минфин рассматривают возможность сохранения налоговых льгот для договоров страхования жизни, сообщил представитель регулятора "Ведомостям". В настоящее время действующие с 2001 года льготы могут быть отменены из-за крупных поправок в Налоговый кодекс.

Банк России и Минфин обсуждают сохранение налоговых льгот для страхования жизни
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В середине июня страховые компании предупредили, что если новые налоговые изменения в отношении продуктов страхования жизни будут приняты в текущем виде, это может привести к остановке продаж инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ) или к полной утрате этого сегмента рынка.

В настоящее время доход, полученный по ИСЖ и НСЖ, не облагается НДФЛ, если он не превышает среднегодовую ключевую ставку ЦБ за каждый год действия договора. Однако поправки в Налоговый кодекс предполагают, что налог будет взиматься с любой суммы, превышающей взносы, по новым ставкам: 13% для доходов менее 2,4 млн рублей в год и 15% для доходов свыше 2,4 млн рублей в год. Госдума одобрила законопроект о налогах в первом чтении 20 июня.

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Глеб Яковлев заявил, что к концу 2025 года падение рынка страхования жизни относительно прогнозируемых показателей может достигнуть 500 млрд рублей.

На фоне принятия поправок некоторые компании приостановили разработку нового продукта — долевого страхования жизни (ДСЖ), который планировался к запуску с 1 января 2025 года. Об этом сообщили четыре топ-менеджера из топ-10 страховых компаний. Два источника уточнили, что маркетинговые предложения и тестирование спроса на новый продукт также приостановлены. Один из них добавил, что рынок анализирует перспективы нового продукта в свете новых налоговых изменений, и если закон будет принят в текущем виде, запуск ДСЖ станет нецелесообразным.

Представитель ЦБ отметил, что меры налогового стимулирования для ДСЖ будут обсуждаться отдельно, поскольку продукт станет доступен только с 1 января 2025 года. Однако моделировать возможные льготы для ДСЖ без учета будущего налогообложения страхования жизни в целом крайне сложно, подчеркнул Яковлев.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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