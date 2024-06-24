Как подготовиться к летним автомобильным поездкам: проверка и оформление страховых полисов

Лето — отличное время для автомобильных путешествий, и страховка играет важную роль в обеспечении безопасности и комфорта. Портал Банки. ру поделился советами, что следует проверить и сделать перед поездкой на автомобиле.
Проверьте страховые полисы
Чтобы избежать неприятных сюрпризов во время отпуска, убедитесь в актуальности ваших страховок. В первую очередь, проверьте срок действия полисов ОСАГО и КАСКО. Если срок действия истекает во время поездки, оформите новый полис заранее, так как активация страховки может занять несколько дней.
Страхование для зарубежных поездок
Если вы планируете поездку за границу, необходимо приобрести полис автогражданской ответственности, действующий в стране назначения. Такой полис можно оформить на пункте пропуска. Обратите внимание, что после исключения РСА из соглашения "Зеленая карта" полисы, приобретенные у российских страховых компаний, действуют только на территории Белоруссии.
Если у вас есть полис КАСКО и вы хотите, чтобы он действовал в другой стране, свяжитесь с вашей страховой компанией для расширения покрытия на конкретную страну или несколько стран.
Дополнительные страховые полисы
Даже если вы путешествуете по России, полезно оформить полис путешественника. Этот полис покроет ваши медицинские расходы в случае непредвиденных ситуаций. В международных поездках полис ВЗР (выезжающих за рубеж) обеспечит медицинское обслуживание. Если вы планируете заниматься экстремальными видами спорта, обязательно подключите опцию "активный отдых".
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