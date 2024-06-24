Как снизить стоимость автостраховки: советы по возврату средств и заблаговременному оформлению

Как вернуть деньги за страховку при продаже авто и другие секреты экономии

0:57 Your browser does not support the audio element. Страхование

Если автомобиль продаётся до окончания срока действия страхового полиса, страхователь имеет право на возврат неиспользованной части средств.

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На сайтах многих страховых компаний имеются онлайн-калькуляторы, которые помогают рассчитать стоимость полиса. Вводя данные водителей, покупатель мгновенно получает всю информацию о цене страхования. Об этом сообщили представители Центра финансовой экспертизы Роскачества.

Ещё один способ сэкономить на страховом полисе — оформить его заранее, до окончания текущего срока. Эксперты рекомендуют делать это за полтора-два месяца, так как существует высокая вероятность получения скидки от страховщика.

Стоимость полиса также зависит от сезонности и специального коэффициента, применяемого страховыми компаниями. Если водитель использует автомобиль девять месяцев или меньше, стоимость полиса будет выше.