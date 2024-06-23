Как оформить и использовать ОСАГО: правила, сроки, стоимость и особенности возврата страховой премии

Обязательное страхование автогражданской ответственности является необходимым для каждого автовладельца. Жителям России разъяснили правила и особенности ОСАГО.
В случае, если водитель окажется виновником аварии, страховая компания покроет ущерб пострадавшим.
Полис необходимо оформить не позже чем через 10 дней после покупки автомобиля. На его стоимость влияет коэффициент бонус-малус (КБМ), учитывающий количество ДТП. Этот показатель пересматривается ежегодно.
Также водители могут приобрести полис ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев.
Если ДТП оформлено по европротоколу, документы для получения компенсации можно подать онлайн. Для удобства фиксации происшествия при оформлении европротокола можно использовать приложение "Госуслуги Авто", что увеличивает лимит компенсации в 4 раза. При соблюдении условий, пострадавший может обратиться к своему страховщику за прямым возмещением ущерба.
При продаже автомобиля можно вернуть часть страховой премии за ОСАГО и каско, сообщает "primamedia.ru".
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