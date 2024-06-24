Компания Heineken запускает первый в мире страховой полис для футбольных фанатов, проливающих пиво на матчах

Нидерландская пивоваренная компания Heineken анонсировала первый в мире "пивной страховой полис" для футбольных болельщиков, которые проливают пиво во время матчей. Об этом сообщает Marketing Beat.
В случае пролития пива во время чемпионата, фанаты смогут отсканировать QR-код, размещённый на подставках для пива и плакатах в пабах, участвующих в акции, перейти на сайт компании, заполнить форму заявки и получить новую пинту Heineken взамен пролитого пива.
По оценкам аналитиков, во время крупных спортивных мероприятий в Великобритании проливается около 11 миллионов пинт пива.
"Heineken стремится показать, что настоящий болельщик определяется не внешним видом, а поведением и выражением любви к футболу. Этим летом Heineken возьмёт на себя важную задачу по защите пива фанатов", — заявила глава маркетинга Heineken Стефани Декстер.
Фигуристка Татьяна Навка сообщила, что актрису Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице.