Где и как россияне могут подать заявление на прикрепление для получения медицинских услуг по ОМС

Все способы прикрепления к поликлинике по полису ОМС

1:36 Your browser does not support the audio element. Страхование

Министерство здравоохранения проинформировало, где жители могут подать заявление для прикрепления к медицинским услугам по полису обязательного медицинского страхования.

Фото: flickr.com by Алекс Проймос is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Во-первых, заявление можно подать лично в регистратуре поликлиники. Также можно воспользоваться порталом Госуслуг для прикрепления, как себя, так и своего ребёнка, при наличии подтверждённой учётной записи. Прикрепление через Госуслуги бесплатно.

Министерство также напоминает, что для прикрепления к женской консультации заявление можно подать только в регистратуре соответствующей медицинской организации.

Граждане могут прикрепиться к поликлинике не только по месту жительства. В случае вызова врача на дом, врач будет приходить из поликлиники, обслуживающей адрес пациента.

Прикрепление в другом регионе также возможно. Для этого нужно изменить регион страхования на сайте Госуслуг или обратиться в офис страховой компании, выдавшей полис ОМС. Полис будет зарегистрирован в новом регионе.

Если страховая организация не работает в новом регионе или жители хотят её сменить, можно выбрать другую страховую компанию.

Если при прикреплении данные указаны неверно или отсутствуют, граждане могут подать жалобу на сайте Госуслуг или лично обратиться в поликлинику. Работники медицинской организации помогут исправить данные в системе, и поликлиника станет доступной для выбора на портале, сообщает портал "yakutia.mk.ru".