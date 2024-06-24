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Как отказаться от ненужной страховки и вернуть деньги: советы экспертов Банка России

Как отказаться от страховки и вернуть деньги: советы от экспертов

2:03
Страхование

Если вы оформили страховку, но затем решили, что она вам не нужна (или нашли более выгодный вариант), в большинстве случаев вы можете отказаться от неё без потерь. Что при этом нужно учитывать, рассказали эксперты Отделения Банка России по ЕАО в рубрике от LIVE DV "Что делать, если".

Как отказаться от страховки и вернуть деньги: советы от экспертов
Фото: freepik.com by pressfoto is licensed under public domain

В течение какого времени можно отказаться от страховки?

По закону установлен минимальный период охлаждения — 14 дней с момента оформления страховки. В этот период вы можете отказаться от страховки и получить деньги обратно. Для страховок, связанных с кредитом или займом, период охлаждения составляет 30 дней.

Возврат денег возможен в полном объёме только в том случае, если страховка ещё не вступила в силу. Если вы решили отказаться от полиса после его начала, при условии, что страховой случай не наступил, вы можете получить часть суммы. После наступления страхового случая возврат денег невозможен, но можно получить страховую выплату.

Можно ли отказаться от любой страховки?

Период охлаждения распространяется только на договоры добровольного страхования. Например, отказаться от ОСАГО нельзя. Также невозможно отменить обязательное страхование недвижимости при ипотеке, иначе банк может потребовать досрочно вернуть кредит. Однако, можно сменить страховщика, если это предусмотрено условиями договора.

Всегда ли выгоден отказ от страховки?

При выдаче кредитов банки часто предлагают оформить полис добровольного страхования для снижения своих рисков. Отказ от такого полиса может быть невыгодным, так как процентная ставка по кредиту может вырасти.

Куда обращаться за отказом от страховки?

Многие страховые компании принимают заявления через сайт или мобильное приложение. Также можно лично прийти в офис страховщика или отправить документы по почте.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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