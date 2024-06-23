Разрушительный ураган Эдгар в Москве: что известно о пострадавших и страховых выплатах

Эксперты ВСС рассказали, какие страховые выплаты положены пострадавшим от урагана

2:38 Your browser does not support the audio element. Страхование

В четверг, 20 июня, ураган Эдгар обрушился на Москву и Подмосковье. Сильный ветер разрушил крыши, повалил деревья и снёс рекламные щиты, повредив городскую инфраструктуру. В некоторых районах наблюдались смерчи. Согласно СМИ, более 28 человек пострадали, а два человека погибли из-за непогоды в Москве. Были повреждены квартиры и более 300 автомобилей.

Фото: commons.wikimedia.org by IFCAR is licensed under public domain

Эксперты ВСС отмечают, что ОСАГО не покрывает ущерб от стихийных бедствий, но владельцы повреждённых автомобилей могут получить компенсацию по каско, если у них есть соответствующий договор. В большинстве договоров каско предусмотрены выплаты за ущерб от стихийных бедствий. Для получения выплаты владелец должен сфотографировать повреждения и обратиться в свою страховую компанию, следуя дальнейшим рекомендациям страховщика.

Также граждане, застраховавшие свое жильё, могут рассчитывать на выплаты за ущерб, например, выбитые окна или повреждённые балконы. Страховые выплаты предусмотрены и по страхованию жизни при возникновении несчастного случая, если это указано в договоре. Размер компенсации зависит от условий договора и может быть значительным. Ущерб здоровью или жизни, причинённый ураганом, входит в страховое покрытие.

По данным СМИ, в общественном транспорте также есть пострадавшие: в Северо-Восточном округе Москвы металлический лист, сорванный с крыши, попал в трамвай, ранив двух пассажиров. С 1 января 2013 года в России действует Федеральный закон № 67-ФЗ об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика, согласно которому пассажиры общественного транспорта имеют право на страховые выплаты за причинение вреда их жизни, здоровью или имуществу.

Согласно ВСС, по итогам 2023 года объём страхового покрытия по застрахованным строениям граждан увеличился на 26%, с 11,6 трлн до 14,7 трлн рублей. Количество договоров каско возросло на 47%: в 2022 году было заключено 6 млн договоров, а в 2023-м — 8,9 млн. Уровень проникновения страхования каско в среднем по стране составляет около 16%.