Принципы договоров имущественного страхования

1:21 Your browser does not support the audio element. Страхование

Договоры имущественного страхования обычно заключаются на один год. В течение этого короткого периода времени, как правило, не происходит резких изменений в поведении страхового риска, например, в технологии производства.

Имущественное страхование предусматривает возможность участия страхователя в покрытии части ущерба.

* Страхователь принимает на себя определённый процент любого ущерба.

* Франшиза — это сумма ущерба, которая не возмещается страховщиком. В имущественном страховании различают безусловную и условную франшизу. При использовании безусловной франшизы страховое возмещение выплачивается в размере ущерба, но не выше страховой суммы за вычетом франшизы. При использовании условной франшизы ущерб не возмещается в пределах франшизы, но когда он её превосходит, то подлежит возмещению в полном объёме в пределах страховой суммы.

Убытки возмещаются:

* при повреждении застрахованного имущества — в размере стоимости восстановления повреждённого имущества;

* при полной гибели (утрате) всего застрахованного имущества — в сумме, равной действительной стоимости утраченного имущества на момент наступления страхового случая, за вычетом сохранившихся остатков, годных к использованию.