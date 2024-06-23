Страховая сумма, страховая стоимость и их соотношение

1:30 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховая сумма — это максимальная сумма, которую страховая компания готова выплатить в случае наступления страхового случая.

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Страховая стоимость — это сумма, в которую оценивается имущество с учётом его износа. Важно, чтобы страховая сумма не превышала страховую стоимость.

Если страховая сумма больше страховой стоимости, то страховая компания может потребовать её уменьшить до размера страховой стоимости. При этом страховая премия будет пересчитана пропорционально уменьшению страховой суммы. Если страховая сумма превышает действительную стоимость имущества, то договор страхования будет признан недействительным в части превышения. В этом случае страховая премия не подлежит возврату.

Если страховая сумма меньше страховой стоимости, то это называется "недострахованием". В этом случае страхователь страхует имущество не на полную стоимость, а на её часть. Такой принцип страхования называется пропорциональным.

В случае недострахования ущерб будет оплачиваться пропорционально соотношению между страховой суммой и страховой стоимостью.

Двойное страхование — это ситуация, когда один и тот же объект страхуется от одного и того же риска в течение одного и того же периода времени на сумму, превышающую страховую стоимость. Двойное страхование запрещено законом.