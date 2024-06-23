Страховые риски имущественного страхования

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, по договору имущественного страхования можно застраховать следующие риски:
1. Риск утраты, гибели, недостачи или повреждения определённого имущества.
2. Риск ответственности по обязательствам, возникающим из-за причинения вреда имуществу других лиц.
3. Риск убытков от предпринимательской деятельности в результате нарушения своих обязательств контрагентами предпринимателя или изменения условий этой деятельности по причинам, не зависящим от него.
Звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова поделилась волшебными фотографиями с сыном Лёвой.