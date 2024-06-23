Страховые риски имущественного страхования

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В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, по договору имущественного страхования можно застраховать следующие риски:

Фото: Главное управление МЧС России по Сахалинской области is licensed under public domain

1. Риск утраты, гибели, недостачи или повреждения определённого имущества.

2. Риск ответственности по обязательствам, возникающим из-за причинения вреда имуществу других лиц.

3. Риск убытков от предпринимательской деятельности в результате нарушения своих обязательств контрагентами предпринимателя или изменения условий этой деятельности по причинам, не зависящим от него.