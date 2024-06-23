Каково экономическое содержание имущественного страхования?

0:38 Your browser does not support the audio element. Страхование

Экономическое содержание имущественного страхования заключается в организации особого страхового фонда, предназначенного для возмещения ущерба его участникам, который возник в результате причинения вреда. Страхователями в имущественном страховании могут выступать собственники имущества, а также другие физические и юридические лица, имеющие имущественные интересы в отношении страхуемого имущества – аренда, ответственное хранение, транспортировка.

Таким образом, экономическое содержание сводится к сохранению денежного эквивалента утраченного имущества.