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Каково экономическое содержание имущественного страхования?

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Страхование

Экономическое содержание имущественного страхования заключается в организации особого страхового фонда, предназначенного для возмещения ущерба его участникам, который возник в результате причинения вреда. Страхователями в имущественном страховании могут выступать собственники имущества, а также другие физические и юридические лица, имеющие имущественные интересы в отношении страхуемого имущества – аренда, ответственное хранение, транспортировка. 

Таким образом, экономическое содержание сводится к сохранению денежного эквивалента утраченного имущества. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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