Понятие имущественного страхования

0:45 Your browser does not support the audio element. Страхование

Имущественное страхование — это процесс, который регулируется законодательством. В рамках этого процесса страховая компания, или страховщик, обязуется выплатить компенсацию за убытки, которые были причинены имуществу или иным имущественным интересам страхователя.

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Имущественное страхование включает в себя различные виды страхования имущества и имущественных интересов. Объектом страхования может быть любое имущество, включая деньги, ценные бумаги и имущественные права на получение вещей.

Имущество — это совокупность материальных ценностей, которые находятся в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении физического или юридического лица.