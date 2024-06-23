Преимущества наличия корпоративного страхования

2:12 Your browser does not support the audio element. Страхование

На современном этапе развития экономики в России социально ответственные организации обеспечивают корпоративное страхование своих сотрудников. Это крупные западные или российские компании, для которых страхование является частью социального пакета.

Фото: flickr.com by Evil Erin is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Применение корпоративного страхования в компании дает много преимуществ:

1) для предприятия:

— обеспечение положительной деловой репутации компании и повышение авторитета руководства;

— создание благоприятного имиджа в глазах общественности;

— привлечение и удержание квалифицированных кадров;

— исключение незапланированных расходов и дополнительных налоговых платежей;

— снижение вероятности судебных претензий со стороны пострадавшего сотрудника или его родственников;

— финансовая защита для руководителя и его близких;

— эффективный инструмент мотивации сотрудников;

— защита от незапланированных затрат;

— сокращение затрат на страхование за счет системы «бонус-малус»;

— дифференцированный подход к формированию программы страхования;

— возможность внесения изменений в список застрахованных лиц;

— возможность осуществления взносов в страховую компанию единым платежом или в рассрочку;

2) для работника:

— расширение социального пакета;

— психологическая уверенность;

— материальная поддержка при производственной травме, инвалидности или смерти;

— получение страховых выплат в полном объеме;

— увеличение финансовых инструментов;

— сокращение расходов на медицинское обслуживание и получение дорогостоящих услуг;

— получение страховой защиты, когда при индивидуальном обращении получили бы отказ.

Социальное страхование является мощным мотивационным инструментом. В России наиболее востребованы следующие программы: добровольного медицинского страхования, пенсионного страхования, страхования от несчастных случаев и болезней, страхования жизни.

В итоге корпоративное страхование позволяет улучшить финансовые показатели и повысить статус компании как социально направленной, что благоприятно сказывается на ее поддержке со стороны государства.