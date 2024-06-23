Преимущества наличия корпоративного страхования

На современном этапе развития экономики в России социально ответственные организации обеспечивают корпоративное страхование своих сотрудников. Это крупные западные или российские компании, для которых страхование является частью социального пакета.
Применение корпоративного страхования в компании дает много преимуществ:
1) для предприятия:
— обеспечение положительной деловой репутации компании и повышение авторитета руководства;
— создание благоприятного имиджа в глазах общественности;
— привлечение и удержание квалифицированных кадров;
— исключение незапланированных расходов и дополнительных налоговых платежей;
— снижение вероятности судебных претензий со стороны пострадавшего сотрудника или его родственников;
— финансовая защита для руководителя и его близких;
— эффективный инструмент мотивации сотрудников;
— защита от незапланированных затрат;
— сокращение затрат на страхование за счет системы «бонус-малус»;
— дифференцированный подход к формированию программы страхования;
— возможность внесения изменений в список застрахованных лиц;
— возможность осуществления взносов в страховую компанию единым платежом или в рассрочку;
2) для работника:
— расширение социального пакета;
— психологическая уверенность;
— материальная поддержка при производственной травме, инвалидности или смерти;
— получение страховых выплат в полном объеме;
— увеличение финансовых инструментов;
— сокращение расходов на медицинское обслуживание и получение дорогостоящих услуг;
— получение страховой защиты, когда при индивидуальном обращении получили бы отказ.
Социальное страхование является мощным мотивационным инструментом. В России наиболее востребованы следующие программы: добровольного медицинского страхования, пенсионного страхования, страхования от несчастных случаев и болезней, страхования жизни.
В итоге корпоративное страхование позволяет улучшить финансовые показатели и повысить статус компании как социально направленной, что благоприятно сказывается на ее поддержке со стороны государства.
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