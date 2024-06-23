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Понятие корпоративного социального страхования

1:37
Страхование

Корпоративное социальное страхование — это страхование социальных рисков сотрудников, которые представляют интересы юридических и физических лиц, входящих в корпорацию. Эти интересы могут совпадать или противоречить друг другу в зависимости от особенностей корпорации как организационной, экономической и юридической структуры, её места в экономике страны и роли в удовлетворении материальных и социальных потребностей сотрудников.

Понятие корпоративного социального страхования
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Деятельность современных предприятий тесно связана со сложной сетью социальных отношений. Долгосрочный коммерческий успех предприятия возможен только в условиях социальной стабильности. Поэтому ключевым фактором успеха является построение эффективной социальной политики предприятия и эффективное использование человеческого фактора в этом процессе.

Социальная политика, проводимая предприятием, включает в себя деятельность работодателей и наёмных работников по удовлетворению социальных потребностей, согласованию социальных интересов, реализации социальных прав и гарантий, предоставлению социальных услуг и социальной защите персонала. Она создаёт благоприятные условия для работы сотрудников на предприятии и выступает необходимым фактором реализации их способностей и возможностей. Без соответствующих социальных условий сложно достичь стратегических целей предприятия. Если на предприятии созданы такие условия, то у сотрудников появляется больше возможностей для эффективной работы и реализации своих способностей.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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