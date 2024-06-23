Как осуществляется обеспечение по социальному страхованию?

2:47 Your browser does not support the audio element. Страхование

Обеспечение по социальному страхованию предоставляется в следующих формах:

1. Пособие по временной нетрудоспособности, которое выплачивается за весь период временной нетрудоспособности застрахованного лица до его выздоровления или установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности. Размер пособия составляет 100% от среднего заработка застрахованного лица, независимо от его страхового стажа. Максимальный размер пособия не может превышать четырёхкратного максимального размера ежемесячной страховой выплаты, который в свою очередь определяется исходя из максимальной суммы — 94 018 рублей. Пособие выплачивается не позднее одного календарного месяца со дня его назначения.

2. Единовременная страховая выплата лицам, имеющим право на её получение в случае смерти страхователя.

3. Ежемесячные страховые выплаты застрахованному лицу или лицам, имеющим право на получение таких выплат в случае его смерти. Выплаты осуществляются в течение всего периода стойкой утраты профессиональной трудоспособности застрахованного лица и определяются в соответствии с условиями, указанными в Законе об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

4. Оплата дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией застрахованного лица в случае наличия прямых последствий страхового случая. К таким расходам относятся:

— медицинская помощь (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь), предоставляемая застрахованному лицу на территории Российской Федерации непосредственно после произошедшего тяжёлого несчастного случая на производстве до восстановления его трудоспособности или установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности;

— приобретение лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских изделий;

— посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход за застрахованным лицом, включая уход, осуществляемый членами его семьи;

— проезд застрахованного лица и сопровождающего его лица (если сопровождение обусловлено медицинскими показаниями) для получения медицинской помощи непосредственно после произошедшего тяжёлого несчастного случая на производстве до восстановления трудоспособности или установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности;

— санаторно-курортное лечение в медицинских организациях (санаторно-курортных организациях и других).