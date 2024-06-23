Принципы обязательного социального страхования на случай производственных травм

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний базируется на следующих принципах:
1. Гарантированность права застрахованных лиц на получение страхового обеспечения.
2. Экономическая заинтересованность участников страхования в улучшении условий труда, снижении производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
3. Обязательная регистрация всех лиц, нанимающих работников или привлекающих их к труду, в качестве страхователей.
4. Обязательная уплата страхователями страховых взносов.
5. Дифференциация страховых тарифов в зависимости от уровня профессионального риска.
Страховые тарифы для обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний рассчитываются как процент от дохода (оплаты труда) застрахованных лиц или, в некоторых случаях, от суммы вознаграждения по гражданско-правовому договору.
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