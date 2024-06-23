Как оформить заявление на страховую выплату по случаю травмы на производстве

0:55 Your browser does not support the audio element. Страхование

Если на производстве произошёл несчастный случай, его необходимо должным образом оформить.

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Для этого создаётся комиссия, которая расследует обстоятельства произошедшего. В комиссию должно входить не менее трёх человек.

Далее составляется акт, в котором подробно описываются все детали случившегося: время и место происшествия, количество пострадавших, виновные лица и степень вины самого пострадавшего.

Кроме того, необходимо сделать запись в специальном журнале, который должен соответствовать требованиям Министерства труда Российской Федерации.

Если не оформить несчастный случай на производстве или сделать это неправильно, предприятию грозят проблемы с трудовой инспекцией и административные штрафы.

В правильном оформлении производственной травмы заинтересован и сам работник, так как это влияет на его страховую защиту.