Как оформить заявление на страховую выплату по случаю травмы на производстве

Если на производстве произошёл несчастный случай, его необходимо должным образом оформить.
Для этого создаётся комиссия, которая расследует обстоятельства произошедшего. В комиссию должно входить не менее трёх человек.
Далее составляется акт, в котором подробно описываются все детали случившегося: время и место происшествия, количество пострадавших, виновные лица и степень вины самого пострадавшего.
Кроме того, необходимо сделать запись в специальном журнале, который должен соответствовать требованиям Министерства труда Российской Федерации.
Если не оформить несчастный случай на производстве или сделать это неправильно, предприятию грозят проблемы с трудовой инспекцией и административные штрафы.
В правильном оформлении производственной травмы заинтересован и сам работник, так как это влияет на его страховую защиту.
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