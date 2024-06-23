Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чем подкормить виноград для хорошего урожая?
В России стартовали продажи нового Kia K3 2024: цена и характеристики
Принципы обязательного социального страхования на случай производственных травм
Татьяна Навка поделилась трогательными воспоминаниями о последних днях Заворотнюк
Ветеринары рассказали, как правильно кормить кошку
Кирьяков считает, что сборная Грузии может выиграть у Португалии на Евро-2024
Крошечный Сингапур превзошел себя в мировом производстве чипов
Инновационное подвижное крыло для самолетов разработали в России
Кто заплатит повышенный налог на недвижимость в России среди звёзд шоу-биза

Как оформить заявление на страховую выплату по случаю травмы на производстве

0:55
Страхование

Если на производстве произошёл несчастный случай, его необходимо должным образом оформить.

Как оформить заявление на страховую выплату по случаю травмы на производстве
Фото: commons.wikimedia.org by Nikita Gorshunov is licensed under Public Domain

Для этого создаётся комиссия, которая расследует обстоятельства произошедшего. В комиссию должно входить не менее трёх человек.

Далее составляется акт, в котором подробно описываются все детали случившегося: время и место происшествия, количество пострадавших, виновные лица и степень вины самого пострадавшего.

Кроме того, необходимо сделать запись в специальном журнале, который должен соответствовать требованиям Министерства труда Российской Федерации.

Если не оформить несчастный случай на производстве или сделать это неправильно, предприятию грозят проблемы с трудовой инспекцией и административные штрафы.

В правильном оформлении производственной травмы заинтересован и сам работник, так как это влияет на его страховую защиту.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Беременная Лиза Арзамасова устроила сказочную фотосессию с сыном Лёвой: "Нежности"

Звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова поделилась волшебными фотографиями с сыном Лёвой.

Актриса Лиза Арзамасова показала очаровательное фото с сыном Лёвой
Важная подкормка лука в июне для роста зелёной массы
Перо будет сочным, а луковица — крупной: в июне подкормите лук этим средством — залог хорошего урожая
Какие звуки нравятся кошкам: питомцы от них теряют рассудок
Подкормка калиевой селитрой - незаменимая помощь для ваших растений
Артиллерия Северной Кореи способна сдерживать агрессию соседей Дмитрий Плотников Украина рискует, нанося массированные удары по российским НПЗ Любовь Степушова
Певица Валерия показала красавицу-дочь Анну в день рождения девушки: "Горжусь тобой"
Татьяна Навка рассказала, как похоронили Анастасию Заворотнюк
Самые глупые собаки в мире: почему эти породы отличаются среди остальных
Самые глупые собаки в мире: почему эти породы отличаются среди остальных
Последние материалы
Татьяна Навка поделилась трогательными воспоминаниями о последних днях Заворотнюк
Ветеринары рассказали, как правильно кормить кошку
Кирьяков считает, что сборная Грузии может выиграть у Португалии на Евро-2024
Крошечный Сингапур превзошел себя в мировом производстве чипов
Инновационное подвижное крыло для самолетов разработали в России
Кто заплатит повышенный налог на недвижимость в России среди звёзд шоу-биза
Эксперты назвали породы кошек, которые идеально подходят для квартиры
Как оформить заявление на страховую выплату по случаю травмы на производстве
Посев семян гороха между кустами клубники в июле снизит количество сорняков
Салат из одуванчика: пошаговый рецепт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников