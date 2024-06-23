Что делать, если работник имеет нескольких страхователей?

Важно отметить, что если у застрахованного лица есть несколько мест работы, то порядок назначения и выплаты пособий регулируется законодательством.
В случае, когда застрахованное лицо на момент наступления страхового случая работает у нескольких работодателей, а в предыдущие два календарных года также было занято у этих работодателей, пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам назначаются и выплачиваются страхователями по всем местам работы.
Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком выплачивается только одним страхователем по выбору застрахованного лица. При этом размер пособия рассчитывается исходя из среднего заработка застрахованного лица за период работы у страхователя, который назначает и выплачивает пособие.
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