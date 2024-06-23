Кого страхуют на случай потери трудоспособности в обязательном порядке?

Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством распространяется на граждан Российской Федерации, а также на иностранных граждан и лиц без гражданства, которые постоянно или временно проживают на территории России. Также это страхование действует в отношении временно пребывающих в России иностранных граждан и лиц без гражданства.
Застрахованными лицами считаются:
* работники, заключившие трудовые договоры, включая руководителей организаций, являющихся единственными участниками (учредителями), членами организаций или собственниками их имущества;
* государственные и муниципальные служащие;
* лица, замещающие государственные и муниципальные должности;
* члены производственных кооперативов, которые участвуют в их деятельности своим личным трудом;
* священнослужители;
* лица, осуждённые к лишению свободы и занятые оплачиваемым трудом.
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