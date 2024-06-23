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Обязательное социальное страхование на случай потери работоспособности

1:12
Страхование

Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — это система мер, которые государство создаёт для того, чтобы компенсировать гражданам утраченный заработок или дополнительные расходы, связанные с болезнью или материнством.

Обязательное социальное страхование на случай потери работоспособности
Фото: commons.wikimedia.org by Хеллерхофф is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Одной из самых важных мер поддержки является выплата пособия по временной нетрудоспособности. Благодаря этому пособию, которое выплачивается за счёт средств Фонда обязательного социального страхования (ФОМС РФ), работодатель может сохранить рабочее место за болеющим сотрудником без ущерба для своего бюджета.

В современных социально-экономических условиях государство также уделяет большое внимание помощи семьям, особенно в связи с материнством и детством.

Страховыми рисками в рамках обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством признаются временная утрата заработка или других выплат застрахованным лицом из-за болезни, а также дополнительные расходы, которые могут возникнуть у застрахованного лица или его семьи в связи с наступлением страхового случая.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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