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Каковы основные права страхователя по отношению к частному пенсионному фонду?

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Страхование

Согласно действующему законодательству, владелец накопительного счёта (застрахованное лицо) может ежегодно менять страховщика (Пенсионный фонд России или негосударственный пенсионный фонд) и управляющую компанию, подав заявление в ближайшее отделение ПФР. Однако если гражданин будет менять страховщика чаще одного раза в пять лет, он может потерять инвестиционный доход, полученный предыдущим страховщиком.

Каковы основные права страхователя по отношению к частному пенсионному фонду?
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Если же страховщиком гражданина является ПФР, то он может ежегодно менять управляющую компанию или инвестиционный портфель без потери инвестиционного дохода.

Обязательное пенсионное страхование является основой любой пенсионной системы, и в ближайшее время её реформирование будет продолжено.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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