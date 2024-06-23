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Модель страховой пенсии в Швеции

1:40
Страхование

Пенсионная система в Швеции основана на трёх принципах:

Модель страховой пенсии в Швеции
Фото: flickr.com by Håkan Dahlström from Malmö, Sweden is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

всеобщность (пенсионное обеспечение распространяется на всё население);
равенство (пенсия зависит от предыдущих доходов);
солидарность поколений (работающие оплачивают пенсии нынешним пенсионерам).
Пенсионные выплаты состоят из трёх частей:

  • Народная пенсия (Allmän pension) — базовая часть, которая выплачивается всем гражданам Швеции по достижении ими пенсионного возраста. Размер народной пенсии зависит от семейного положения пенсионера и его места жительства.
  • Трудовая пенсия (Inkomstpension) — формируется из взносов работника и работодателя в государственный пенсионный фонд. Работник может выбрать один из государственных или частных пенсионных фондов. Взносы в пенсионные фонды не облагаются налогом.
  • Добровольное пенсионное обеспечение (Tilläggspension) — работник может дополнительно отчислять средства в частный пенсионный фонд для увеличения будущей пенсии.

В среднем размер пенсии в Швеции составляет около 2 000 евро в месяц. Однако точная сумма зависит от трудового стажа, размера заработной платы и других факторов.

Пенсионный возраст в Швеции постепенно увеличивается и к 2026 году достигнет 68 лет. Для получения полной трудовой пенсии необходимо иметь стаж работы не менее 30 лет. Если стаж меньше, то размер пенсии будет уменьшен пропорционально отработанному времени

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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