Модель страховой пенсии в Швеции

1:40 Your browser does not support the audio element. Страхование

Пенсионная система в Швеции основана на трёх принципах:

Фото: flickr.com by Håkan Dahlström from Malmö, Sweden is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

всеобщность (пенсионное обеспечение распространяется на всё население);

равенство (пенсия зависит от предыдущих доходов);

солидарность поколений (работающие оплачивают пенсии нынешним пенсионерам).

Пенсионные выплаты состоят из трёх частей:

Народная пенсия (Allmän pension) — базовая часть, которая выплачивается всем гражданам Швеции по достижении ими пенсионного возраста. Размер народной пенсии зависит от семейного положения пенсионера и его места жительства.

Трудовая пенсия (Inkomstpension) — формируется из взносов работника и работодателя в государственный пенсионный фонд. Работник может выбрать один из государственных или частных пенсионных фондов. Взносы в пенсионные фонды не облагаются налогом.

Добровольное пенсионное обеспечение (Tilläggspension) — работник может дополнительно отчислять средства в частный пенсионный фонд для увеличения будущей пенсии.

В среднем размер пенсии в Швеции составляет около 2 000 евро в месяц. Однако точная сумма зависит от трудового стажа, размера заработной платы и других факторов.

Пенсионный возраст в Швеции постепенно увеличивается и к 2026 году достигнет 68 лет. Для получения полной трудовой пенсии необходимо иметь стаж работы не менее 30 лет. Если стаж меньше, то размер пенсии будет уменьшен пропорционально отработанному времени