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Модель страховой пенсии в Норвегии

2:00
Страхование

Пенсионная система Норвегии основана на принципах всеобщего пенсионного обеспечения и включает в себя несколько уровней:

Модель страховой пенсии в Норвегии
Фото: https://www.flickr.com/photos/anieto2k/9462615553/ by Андрес Ньето Поррас is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons

Государственная пенсия (Garantipensjon) — это базовая пенсия, которая выплачивается всем гражданам Норвегии по достижении ими пенсионного возраста. Размер государственной пенсии зависит от стажа работы и размера заработной платы.

Государственная пенсия финансируется за счёт налогов на доходы физических лиц и взносов работодателей.

Дополнительная пенсия (Førstegangspensjon) — формируется из отчислений работника и работодателя в государственный пенсионный фонд. Работник может выбрать один из государственных или частных пенсионных фондов. Взносы в пенсионные фонды не облагаются налогом.

Добровольное пенсионное обеспечение (Selvangivelse) — работник может дополнительно отчислять средства в частный пенсионный фонд для увеличения будущей пенсии.

Профессиональные пенсии (Yrkespensjoner) — существуют для работников некоторых профессий, таких как моряки, рыбаки и другие. Профессиональные пенсии формируются из взносов работодателей и работников.

В среднем размер пенсии в Норвегии составляет около 2 000 евро в месяц. Однако точная сумма зависит от трудового стажа, размера заработной платы и других факторов.

Пенсионный возраст в Норвегии постепенно увеличивается и к 2025 году достигнет 67 лет. Для получения полной государственной пенсии необходимо иметь стаж работы не менее 40 лет. Если стаж меньше, то размер пенсии будет уменьшен пропорционально отработанному времени.

Норвежская пенсионная система считается одной из самых эффективных в мире. Она обеспечивает высокий уровень жизни пенсионеров и стимулирует граждан к трудовой деятельности.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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