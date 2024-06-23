Понятие накопительной пенсии и её отличие от страховой пенсии

1:17 Your browser does not support the audio element. Страхование

Накопительная пенсия — это инструмент, который позволяет каждому человеку индивидуально накапливать денежные средства. Согласно действующему законодательству, она представляет собой ежемесячную выплату, цель которой — компенсировать застрахованным лицам заработную плату и другие выплаты, которые они потеряли из-за наступления нетрудоспособности в старости. Размер этой компенсации рассчитывается исходя из суммы пенсионных накоплений, учтённых на специальном счёте застрахованного лица.

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В отличие от страховой пенсии, средства накопительной пенсии можно использовать двумя способами. Первый — это накопительная пенсия застрахованного лица, то есть владельца пенсионного счёта. Второй — это единовременная выплата его правопреемникам (наследникам) в случае смерти владельца пенсионного счёта.

Средства накопительной пенсии хранятся на личном счёте застрахованного лица. Он может передать их в доверительное управление управляющей компании — государственной или частной, а также в негосударственный пенсионный фонд. Это позволяет сохранить средства от инфляционного обесценения и даже приумножить капитал за счёт дополнительных отчислений и дохода от инвестирования.