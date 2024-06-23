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Условия получения страховой пенсии в России

1:27
Страхование

Страховую пенсию по старости в России могут оформить граждане, которые достигли определённого возраста, имеют необходимый страховой стаж и величину индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК).

Условия получения страховой пенсии в России
Фото: commons.wikimedia.org by Vosicos635 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0.

В 2023 году на страховую пенсию по старости могут рассчитывать мужчины в возрасте 61,5 года и женщины в возрасте от 56,5 лет. При этом они должны иметь не менее 14 лет страхового стажа и минимум 25,8 балла ИПК. Эти требования постепенно увеличиваются, пока к 2028 году не достигнут 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, 15 лет стажа и 30 баллов соответственно.

Для получения страховой пенсии необходимо подать заявление в Социальный фонд России (СФР), многофункциональный центр (МФЦ) или через портал «Госуслуги». Заявление рассматривается в течение десяти рабочих дней. После назначения пенсии выплата производится ежемесячно.

Также право на страховую пенсию имеют инвалиды и потерявшие кормильца. Условия назначения зависят от группы инвалидности и степени утраты трудоспособности. Для получения более подробной информации рекомендуется обратиться в СФР.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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