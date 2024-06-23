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Понятие страховой пенсии

Страхование

Страховая пенсия — это ежемесячная денежная выплата, которая предоставляется застрахованным лицам для компенсации утраченной ими заработной платы и других выплат в связи с наступлением нетрудоспособности по причине старости или инвалидности.

Понятие страховой пенсии
Фото: commons.wikimedia.org by Oizo (Андрей Шмелёв) is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

Нетрудоспособным членам семьи застрахованных лиц также выплачивается страховая пенсия в качестве компенсации утраченной заработной платы и других выплат кормильца в случае его смерти. Право на получение страховой пенсии определяется в соответствии с условиями и нормами законодательства.

Страховая пенсия позволяет формировать пенсионные права застрахованного лица. Поступившие средства используются для выплаты пенсий текущим пенсионерам, что помогает выполнить обязательства Пенсионного фонда перед нынешними пенсионерами. Предполагается, что сформированные права будут финансировать последующие поколения аналогичным образом.

Соответствующий пенсионный счёт ведётся Социальным фондом России (ПФР). Страховая часть трудовой пенсии индексируется ежегодно в соответствии с ростом уровня инфляции и средней заработной платы в стране.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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