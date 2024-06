Понятие страховой пенсии

Страховая пенсия — это ежемесячная денежная выплата, которая предоставляется застрахованным лицам для компенсации утраченной ими заработной платы и других выплат в связи с наступлением нетрудоспособности по причине старости или инвалидности.

