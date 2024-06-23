Модель пенсионного страхования в России

2:12 Your browser does not support the audio element. Страхование

В России действует система обязательного пенсионного страхования (ОПС), которая предусматривает отчисление страховых взносов за официально трудоустроенных граждан. Эти взносы формируют будущую пенсию.

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Участниками системы ОПС являются:

граждане РФ, а также постоянно или временно проживающие на территории страны иностранцы и лица без гражданства;

страхователи — работодатели, которые платят страховые взносы за своих работников;

страховщики — Пенсионный фонд России (ПФР) и негосударственные пенсионные фонды (НПФ), которые аккумулируют средства пенсионных накоплений, размещают их, организуют инвестирование и учёт средств пенсионных накоплений.

В системе ОПС пенсия формируется из двух частей: страховой и накопительной.

Страховая часть пенсии выплачивается при достижении пенсионного возраста, получении инвалидности или утрате кормильца. Её размер зависит от суммы уплаченных страховых взносов и трудового стажа. Страховую пенсию индексирует государство.

Накопительная часть пенсии формируется у граждан 1967 года рождения и моложе. Она зависит от размера страховых взносов, дохода от инвестирования накоплений и продолжительности участия в системе. Накопительную пенсию можно передать в управление НПФ для увеличения дохода.

Граждане могут выбрать, где формировать накопительную часть пенсии: в ПФР или НПФ. При этом важно помнить, что сохранность пенсионных накоплений гарантируется государством только в случае выбора ПФР. Если же гражданин формирует накопительную пенсию в НПФ, то все риски, связанные с инвестированием, лежат на нём.

Также существует добровольное пенсионное страхование, которое позволяет увеличить размер будущей пенсии. Оно осуществляется через заключение договора негосударственного пенсионного обеспечения с НПФ или страховой компанией. Размер и условия добровольных пенсионных выплат определяются договором.