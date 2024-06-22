Основные задачи обязательного пенсионного страхования

0:45 Your browser does not support the audio element. Страхование

В ходе реформы государственной пенсионной системы в России были поставлены следующие задачи:

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1. Усилить страховые принципы в распределении средств Пенсионного фонда (ПФР).

2. Создать стабильную бюджетно-финансовую систему для обеспечения государственного пенсионного обеспечения.

3. Оптимизировать расходы ПФР.

4. Избавиться от обязательств, которые не были обеспечены уплаченными взносами и не имеют страхового характера.

5. Обеспечить соответствие механизмов учёта пенсионных прав застрахованных лиц и формирования пенсионных обязательств ПФР. Это необходимо для сбалансированности бюджета ПФР.