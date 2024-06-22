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Понятие обязательного пенсионного страхования

1:08
Страхование

Согласно действующему законодательству, обязательное пенсионное страхование — это система правовых, экономических и организационных мер, которые создаются государством для компенсации гражданам их заработка или выплат, получаемых до установления обязательного страхового обеспечения.

Особенности организации взаимоотношений при обязательном пенсионном страховании для работодателей, выступающих в роли плательщиков страховых взносов, устанавливаются законом.

Пенсионное страхование является одним из социально значимых видов личного страхования. Пенсия, выплачиваемая после прекращения трудовой деятельности гражданина, по сути, заменяет его доход.

В основе построения пенсионной системы лежит риск старости — самый значительный социальный риск в условиях рыночной экономики. Для пожилых людей основным источником дохода является пенсия. Поэтому важно, чтобы пенсионные системы, которые создаются, реформируются или уже созданы, функционировали оптимально.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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