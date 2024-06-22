Понятие обязательного пенсионного страхования

Согласно действующему законодательству, обязательное пенсионное страхование — это система правовых, экономических и организационных мер, которые создаются государством для компенсации гражданам их заработка или выплат, получаемых до установления обязательного страхового обеспечения.
Особенности организации взаимоотношений при обязательном пенсионном страховании для работодателей, выступающих в роли плательщиков страховых взносов, устанавливаются законом.
Пенсионное страхование является одним из социально значимых видов личного страхования. Пенсия, выплачиваемая после прекращения трудовой деятельности гражданина, по сути, заменяет его доход.
В основе построения пенсионной системы лежит риск старости — самый значительный социальный риск в условиях рыночной экономики. Для пожилых людей основным источником дохода является пенсия. Поэтому важно, чтобы пенсионные системы, которые создаются, реформируются или уже созданы, функционировали оптимально.
Звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова поделилась волшебными фотографиями с сыном Лёвой.