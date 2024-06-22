Базовые характеристики обязательного социального страхования

1:09 Your browser does not support the audio element. Страхование

Базовыми характеристиками обязательного социального страхования являются:

Фото: CMAP by Ecole polytechnique Université Paris-Saclay is licensed under CC BY-SA 2.0 DEED

* общедоступность правоотношений между субъектами социального страхования. Это обеспечивает обязательное участие в системе всех заинтересованных лиц и высокий уровень гарантий защиты для застрахованных. Кроме того, нет необходимости в сложной и длительной процедуре оформления индивидуальных договоров и контроля за их выполнением между работодателями и работниками;

* обязательное право для застрахованных получать страховые выплаты в случае наступления страховых случаев;

* высокий уровень надёжности в сохранении финансовых средств. Это достигается за счёт солидарности поколений и государственного контроля за правильным и целевым использованием средств;

* доступность обязательного социального страхования для населения. Оно обходится дешевле, чем личное страхование, благодаря массовому характеру участия в нём почти всех работающих и бесприбыльным формам организации работы, в отличие от личного страхования, направленного на получение прибыли и ориентированного в основном на клиентов.