Базовые характеристики обязательного социального страхования

Базовыми характеристиками обязательного социального страхования являются:
* общедоступность правоотношений между субъектами социального страхования. Это обеспечивает обязательное участие в системе всех заинтересованных лиц и высокий уровень гарантий защиты для застрахованных. Кроме того, нет необходимости в сложной и длительной процедуре оформления индивидуальных договоров и контроля за их выполнением между работодателями и работниками;
* обязательное право для застрахованных получать страховые выплаты в случае наступления страховых случаев;
* высокий уровень надёжности в сохранении финансовых средств. Это достигается за счёт солидарности поколений и государственного контроля за правильным и целевым использованием средств;
* доступность обязательного социального страхования для населения. Оно обходится дешевле, чем личное страхование, благодаря массовому характеру участия в нём почти всех работающих и бесприбыльным формам организации работы, в отличие от личного страхования, направленного на получение прибыли и ориентированного в основном на клиентов.
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