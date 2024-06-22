Принципы обязательного социального страхования
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Обязательное социальное страхование основывается на следующих принципах:
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- Устойчивость финансовой системы, которая достигается за счёт эквивалентности страховых выплат и взносов.
- Всеобщее обязательное участие в социальном страховании, чтобы каждый застрахованный мог воспользоваться своими социальными гарантиями.
- Государство гарантирует защиту прав застрахованных лиц от социальных рисков и исполнение обязательств по обязательному социальному страхованию, независимо от финансового положения страховой компании.
- Государство регулирует систему обязательного социального страхования.
- Представители всех субъектов обязательного социального страхования участвуют в управлении системой на равных правах.
- Страхователи обязаны платить страховые взносы.
- Средства обязательного социального страхования используются только по назначению.
- Обеспечивается надзор и общественный контроль за системой.
- Финансовая система обязательного социального страхования автономна.
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Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру