Понятие обязательного социального страхования

Государство вводит обязательное страхование, когда необходимо защитить определённые объекты, представляющие ценность не только для отдельных лиц, но и для общества в целом. В этом случае страхователь должен вносить страховые взносы либо из собственных средств, либо за счёт средств соответствующего бюджета. Таким образом, инициатором обязательного страхования выступает государство.
Согласно современному российскому законодательству, обязательное социальное страхование представляет собой систему мер, создаваемых государством для компенсации или минимизации последствий изменения материального и социального положения работающих граждан. Эти меры направлены на обеспечение социальной защиты в случае достижения пенсионного возраста, наступления инвалидности, потери кормильца, заболевания, травмы, несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, беременности и родов, ухода за ребёнком до полутора лет и других событий, предусмотренных законодательством об обязательном социальном страховании.
Правовой основой функционирования обязательного социального страхования являются федеральные законы и нормативные правовые акты.
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