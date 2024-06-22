Понятие обязательного социального страхования

1:16 Your browser does not support the audio element. Страхование

Государство вводит обязательное страхование, когда необходимо защитить определённые объекты, представляющие ценность не только для отдельных лиц, но и для общества в целом. В этом случае страхователь должен вносить страховые взносы либо из собственных средств, либо за счёт средств соответствующего бюджета. Таким образом, инициатором обязательного страхования выступает государство.

Фото: duma.gov.ru by Пресс-служба Госдумы

Согласно современному российскому законодательству, обязательное социальное страхование представляет собой систему мер, создаваемых государством для компенсации или минимизации последствий изменения материального и социального положения работающих граждан. Эти меры направлены на обеспечение социальной защиты в случае достижения пенсионного возраста, наступления инвалидности, потери кормильца, заболевания, травмы, несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, беременности и родов, ухода за ребёнком до полутора лет и других событий, предусмотренных законодательством об обязательном социальном страховании.

Правовой основой функционирования обязательного социального страхования являются федеральные законы и нормативные правовые акты.